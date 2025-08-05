Meteoroloji'den rapor geldi! O illerde yağış bekleniyor...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bunaltıcı hava etkisini sürdürürken yağmur yurdun bazı kesimlerinde etkili olacak. Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
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Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor! Meteoroloji, İstanbul dahil birçok il için uyarıda bulundu. İşte il il 5 günlük hava durumu tahmini…
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