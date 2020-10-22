Meteorolojiden pus uyarısı! Yarın sabah başlayacak birçok ilde görülecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Yetkililer yarın sabah başlayarak geceye kadar sürecek olan pus için uyardı. Meteoroloji'nin uyarı yaptığı bölgeler arasında Marmara da bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. Ülke genelinde sağanak yağış beklenmediğini bildiren yetkililer yarın sabah başlayacak ve yer yer etkili olacak olan pusa karşı uyardı. İşte Türkiye hava durumu için son tahminler...
112
Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
212
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde yağış öngörülmüyor. Yurdun batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
312
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus öngörülüyor.
412