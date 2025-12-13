Meteorolojiden peş peşe uyarı! Kar İstanbul'a geliyor, 5 ilde sarı kodlu uyarı
Yüksek basıncın etkisini artırmasıyla birlikte hava koşulları sertleşti. Karadeniz'in doğusundan itibaren kıyı şeridi boyunca kar, sağanak ve fırtına uyarıları peş peşe geldi. Olumsuz hava şartlarının en yoğun hissedileceği 5 il için sarı kodlu alarm verilirken, yağışların İstanbul'a kadar ilerlediği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için birçok ili kapsayan kritik bir uyarı yayımladı. Özellikle Karadeniz'in doğusu öncelikli olmak üzere geniş bir bölgede olumsuz hava koşullarının etkili olması bekleniyor. 5 il için özel alarm serilirken, kuvvetli fırtına, kar yağışı ve sağanak yağmur tahmin ediliyor.
KAR YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI GELDİ... İSTANBUL'A KADAR UZANDI!
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu ve Karadeniz ile Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.