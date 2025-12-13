Meteorolojiden peş peşe uyarı! Kar İstanbul'a geliyor, 5 ilde sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için birçok ili kapsayan kritik bir uyarı yayımladı. Özellikle Karadeniz'in doğusu öncelikli olmak üzere geniş bir bölgede olumsuz hava koşullarının etkili olması bekleniyor. 5 il için özel alarm serilirken, kuvvetli fırtına, kar yağışı ve sağanak yağmur tahmin ediliyor.