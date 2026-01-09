BIST 12.167
Meteorolojiden Marmara Bölgesi'ne fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı illerde yarın öğleden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre rüzgar etkili olacak.

Rüzgarın yarın öğleden itibaren bölge genelinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da güney ve batıdan fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

