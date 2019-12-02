Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı geldi! Eğitime kar arası verildi

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.