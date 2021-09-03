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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre sıcaklıklar 6 derece birden düşüyor. Öte yandan birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Hafta sonu planı yapacaklar da dikkat!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop'un batısı, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu illerdekiler dikkat

Sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu illerdekiler dikkat

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop'un batısı, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu illerdekiler dikkat

Fırtına etkili olacak

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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