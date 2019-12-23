Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! 1 hafta sürecek
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Çorum ve Amasya çevrelerinde hava sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Meteoroloji son hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Burdur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli, Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.
Buzlanma ve don olayına dikkat!
Sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Fırtına esecek
Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İşte il il ve 5 günlük hava durumu raporu...