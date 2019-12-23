Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! 1 hafta sürecek

Meteoroloji son hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Burdur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli, Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.