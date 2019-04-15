Meteoroloji'den kritik sağanak ve fırtına uyarısı! Kuğu Fırtınası geliyor...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altına giriyor. Batı bölgelerinde sıcaklıklar 3 ila 6 derece düşerken, Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Amasya ve Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Tokat ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Amasya ve Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Tokat ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg / m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.