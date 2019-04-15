Meteoroloji'den kritik sağanak ve fırtına uyarısı! Kuğu Fırtınası geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Amasya ve Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Tokat ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.