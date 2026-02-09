Meteoroloji'den kırmızı alarm! O kentlerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, Hatay kıyıları ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağış görülecek.