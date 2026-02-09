Meteoroloji'den kırmızı alarm! O kentlerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın...
Meteoroloji'den yurdun büyük bölümü için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle kuzey kesimlerde sağanak uzun süre etkisini gösterecek. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yer yer kuvvetli yağış beklenirken, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, Hatay kıyıları ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağış görülecek.
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.