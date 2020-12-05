Meteoroloji'den Kars, Erzurum ve Doğu bölgelerine uyarı! Yeni haftada kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, serin ve yağışlı hava geliyor. Yarın Doğu Karadeniz, İstanbul ve Muğla'nın kıyı kesimleri yağışlı havanın etkisini hissedecek. Yeni haftada ise yurdun Doğu kesimleri beyaza bürünecek. İşte meteorolojinin hava durumu raporu...