Meteoroloji'den Kars, Erzurum ve Doğu bölgelerine uyarı! Yeni haftada kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazar günü ve yeni haftanın hava durumu tahminini paylaştı. Erzurum, Ağrı ve Kars çevrelerinde çarşamba günü kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, serin ve yağışlı hava geliyor. Yarın Doğu Karadeniz, İstanbul ve Muğla'nın kıyı kesimleri yağışlı havanın etkisini hissedecek. Yeni haftada ise yurdun Doğu kesimleri beyaza bürünecek. İşte meteorolojinin hava durumu raporu...
3 bölgede yağmur: Pazartesi günü serin ve yağışlı hava, Akdeniz'in doğu ve batısında, Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Yağışların Batı Akdeniz'de kuvvetli olması öngörülüyor.
Salı günü ise yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü doğu kesimlerde yağış kar şeklinde olacak.
Sıcaklık 0'ın altına düşecek: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte doğu bölgelerde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.