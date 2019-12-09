Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı! Donacağız
DOĞU AKDENİZ, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış, karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Öte yandan yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Konya, Sinop, Samsun çevreleri ve Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Karla karışık yağmur ve kar
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Konya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Buzlanma ve don olayı
Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sel ve su baskınına dikkat
Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Genellikle güney yönlerden, güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.