Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı! Donacağız

Buzlanma ve don olayı

Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.