Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bu illerdekiler dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış beklentisi bulunurken Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkisini göstereceği ifade edildi. Ayrıca 16 Kasım günlük tahminlere göre; ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin hava durumu raporunda yurdun bazı kesimlerinin kar yağışının etkisinde olacağı ifade edilirken gece saatlerinden itibaren Marmara bölgesi, Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu akşam ilk saatlerde (dün akşam) sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin 16 Kasım bugün yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Ege'nin iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.