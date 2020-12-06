Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı! İşte illere göre hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Sinop, Kastamonu, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Hatay, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Kars ve Iğdır çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Kars çevrelerinde kar, Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don bekleniyor.