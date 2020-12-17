Meteoroloji'den kar, don ve yağmur uyarısı! Kars'ta kar Marmara'da sağanak etkili olacak

Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Kocaeli ve Sakarya ile gece saatlerinde Bursa çevrelerinin yer yer hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.