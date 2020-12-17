Meteoroloji'den kar, don ve yağmur uyarısı! Kars'ta kar Marmara'da sağanak etkili olacak
Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar gelirken birçok bölge için kar, don ve yağmur uyarısı yapıldı. Marmara'nın kuzeyi ile Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak yağmur bekleniyor. Kars ve Ardahan'da ise kar yağışlı hava etkili olacak. İşte illere göre ve Türkiye geneli hava durumu raporu...
Meteoroloji'nden yapılan açıklamaya göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul'un kuzeyi, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı bekleniyor.
Kar uyarısı: Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Buzlanma uyarısı: Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor."
Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Kocaeli ve Sakarya ile gece saatlerinde Bursa çevrelerinin yer yer hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.