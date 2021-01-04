Meteorolojiden İstanbul'a yağmur ve kar müjdesi! İşte İstanbul'a karın yağacağı tarih

İstanbul'un içme suyunun yüzde 80'ninden fazlası kurudu. Kuraklık tehdidi her geçen gün büyürken, meteorolojiden sevindiren haber geldi. Yağışsız geçen sonbahar ve kış ayları nedeniyle kuruyan barajlar için İstanbul'da bir hafta boyunca yağış müjdesi geldi. İşte Meteorolojinin İstanbul için yağmur müjdesinin ayrıntıları...