Meteorolojiden İstanbul'a yağmur ve kar müjdesi! İşte İstanbul'a karın yağacağı tarih
İSTANBUL'un barajlarındaki doluluk oranı alarm seviyesine gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sevindiren haber geldi. Meteoroloji, 7 Ocak Perşembe gününden itibaren yağışlı havanın İstanbul'da bir hafta süresince etkili olacağını duyurdu.
İstanbul'un içme suyunun yüzde 80'ninden fazlası kurudu. Kuraklık tehdidi her geçen gün büyürken, meteorolojiden sevindiren haber geldi. Yağışsız geçen sonbahar ve kış ayları nedeniyle kuruyan barajlar için İstanbul'da bir hafta boyunca yağış müjdesi geldi. İşte Meteorolojinin İstanbul için yağmur müjdesinin ayrıntıları...
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı alarm seviyesine gelirken, sevindirici haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İstanbul'da yarın sağanak yağmur etkili olacak.
Çarşamba günü ise yağmur duracak ve yerini güneşli havaya bırakacak.
Perşembe günü ise sağanak yağmur, tam 1 hafta boyunca etkisini hissettirecek.