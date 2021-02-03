Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı! Kars ve çevresinde kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'ye göre bugün yurtta sağanak yağış etkili olacak. Dün sağanak yağış nedeniyle selin oluştuğu İzmir'de bugün aralıklarla sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı da görülecek. İşte 3 Şubat hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Bölge bölge hava durumu...
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusu hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı