Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı! Kars ve çevresinde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.