Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı geldi

Yarından itibaren İstanbul ve çevre illerde kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.Olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.