BIST 12.081
DOLAR 43,04
EURO 50,34
ALTIN 6.163,33
HABER /  GÜNCEL

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı geldi

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı geldi

Yarından itibaren İstanbul ve çevre illerde kuvvetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.Olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Abone ol

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi
Venezuela’da ulusal yas ilan edildi
Venezuela’da ulusal yas ilan edildi
Safranbolu'da korkunç yangın! Tarihi konak küle döndü
Safranbolu'da korkunç yangın! Tarihi konak küle döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi" iddiasına cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi" iddiasına cevap
Van'da Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı...
Van'da Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı...
Altında nakit satış devri bitiyor mu? Darphane'den altın açıklaması
Altında nakit satış devri bitiyor mu? Darphane'den altın açıklaması
Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
ABD'den Venezuela operasyonuyla ilgili açıklama! Bilanço duyuruldu
ABD'den Venezuela operasyonuyla ilgili açıklama! Bilanço duyuruldu
Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi hala sürüyor...
Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi hala sürüyor...
Koç Holding sahte paylaşımlar sonrası harekete geçti
Koç Holding sahte paylaşımlar sonrası harekete geçti
Yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti