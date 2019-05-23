Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİ, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklarken bir çok il içinde uyarıda bulunuldu

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara ve Batı Karadeniz'e dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi:

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı - Sayfa 2

"Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce,

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı - Sayfa 3

Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" 

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı - Sayfa 4
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