Meteoroloji’den İstanbul dahil 14 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak geliyor
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Ege (İzmir ve Aydın haric), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayımladı. Sarı kodlu uyarı nedir?: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Cumartesi günü sıcaklıklar tekrar artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma ve cumartesi günleri kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ve genellikle mevsim normalleri civarına düşeceği ancak cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı ve kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Bölge bölge hava durumu
İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya'da gök gürültü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık düşüyor, İstanbul 29, Ankara 27, Bursa 28, Antalya 31 derece. Ankara'da su baskını riski var. İzmir açık 33 derece. Cumartesi de bulutluluk sürecek. Pazar gününden itibaren ise yeni bir sıcak hava dalgası etkili olacak.