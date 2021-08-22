Meteorolojiden İstanbul dahil 10 il için 'çok kuvvetli vuracak' uyarısı geldi! İlk kar yağdı
Meteorolojiden İstanbul başta olmak üzere birçok il için gök gürültü kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Türkiye'ye yılın ilk karı yağdı. İşte il il hava durumu raporu...
Meteorolojiden yapılan son dakika uyarılarına göre İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde bugün gök gürültülü kuvvetli yağışlar görülecek. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre; (22 - 28 Ağustos 2021) Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimleri ile İstanbul ve çevre illerde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri, öğle saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.