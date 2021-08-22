Meteorolojiden İstanbul dahil 10 il için 'çok kuvvetli vuracak' uyarısı geldi! İlk kar yağdı

Meteorolojiden yapılan son dakika uyarılarına göre İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde bugün gök gürültülü kuvvetli yağışlar görülecek. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü. İşte detaylar...