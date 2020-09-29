Meteoroloji'den hortum dolu ve şiddetli yağış uyarısı! 28 il ile İstanbul listede
TÜRKİYE'de mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığı düşüyor, şiddetli yağmur başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir çok il için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı uyarıda bulundu. İstanbul'un Avrupa yakasında da hortum, dolu ve şiddetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden şiddetli yağmur ve hortum uyarıları geldi. bugün Sakarya, Eskişehir, Çankırı , Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kütahya çevreleri ve Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bu illerde ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteorolojinin son hava durumu tahminine göre İstanbul başta olmak üzere 28 ilde de şiddetli yağışlar görülecek. İşte meteorolojinin uyarı verdi yerler:
İstanbul'un Avrupa yakası dikkat! : Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika uyarısına göre İstanbul'un Avrupa yakasında şiddetli yağış başladı. Meteoroloji sitesinde yayınlanan alarmda 11.00'da başlayan şiddetli yağışın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi. Yağışlar İstanbul’un Avrupa Yakasının batısında; Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bu ilçelerde ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski bulunuyor.
29 Eylül 2020 salı günü hava durumu
Meteorolojinin sitesinde yayınlanan tahminlere göre İstanbul, Bursa, Kütahya, Eskişehir dahil olmak üzere 28 ilde yoğun yağışlar etkili olacak. Yağışlar Başkent Ankara dahil olmak üzere İç Anadolu bölgesinde de görülecek.
Şiddetli fırtına
Bugün şiddetli rüzgar da bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in batısında güneybatıdan (Lodos) kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.