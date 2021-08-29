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Meteoroloji'den hem sağanak hem de sıcak hava uyarısı! Bu illerdekiler aman dikkat

Meteoroloji'den hem sağanak hem de sıcak hava uyarısı! Bu illerdekiler aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada Çanakkale ve Balıkesir'de sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Öte yandan hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte yapılan açıklama...

Meteoroloji'den hem sağanak hem de sıcak hava uyarısı! Bu illerdekiler aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu olacak.

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Meteoroloji'den hem sağanak hem de sıcak hava uyarısı! Bu illerdekiler aman dikkat

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Meteoroloji'den hem sağanak hem de sıcak hava uyarısı! Bu illerdekiler aman dikkat

Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den hem sağanak hem de sıcak hava uyarısı! Bu illerdekiler aman dikkat

Sıcak hava uyarısı: Hava sıcaklığının ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

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