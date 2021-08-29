Meteoroloji'den hem sağanak hem de sıcak hava uyarısı! Bu illerdekiler aman dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada Çanakkale ve Balıkesir'de sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Öte yandan hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte yapılan açıklama...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu olacak.
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Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Sıcak hava uyarısı: Hava sıcaklığının ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
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