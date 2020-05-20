Meteoroloji'den hava tahmini! Sıcak sonrası sağanak yağmur geliyor
TÜRKİYE yarın Balkanlar üzerinden gelecek sağanak yağışların etkisi altına girecek. Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre yağışlar çok kuvvetli olacak ve 4 gün sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre aşırı sıcakların ardından yağmur geliyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 10-15 derece arasında düşecek. Yağışlar perşembe günü Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde etkili olmaya başlayacak ve ardından haftanın geri kalan günlerinde tüm yurda yayılacak.
Serin ve yağışlı hava özellikle Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgesinde görülecek. İstanbul, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Sivas, Konya, İzmir, Muğla, Mersin, Aydın, Manisa başta olmak üzere bir çok ilde yağışlar çok şiddetli olacak.
Perşembe günü Marmara ve Batı Karadeniz'i vuracak olan kuvvetli yağışlar, cuma günü Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmını etkileyecek. Balkanlar üzerinden gelen bu yağışlı hava dalgası 4 gün boyunca devam edecek. Bayramın ilk günü olan Pazar günü Marmara ve Ege'de güneş açarken, iç ve doğu bölgeler yağışların etkisinde olacak.
Meteorolojinin sitesinde yer alan verilere göre illerin 5 günlük hava durumu raporu şöyle: