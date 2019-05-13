Meteoroloji'den güze haber! Yaz geliyor...
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 2-5 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale’nin batı kesimlerinin yerel olarak sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Bu sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
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Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
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Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimler ile zamanla batı bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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