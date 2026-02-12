BIST 14.180
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye'nin çeşitli bölgeleri için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler konusunda vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra güney kesimler başta olmak üzere Malatya ve Adıyaman'ın kuzeyi, Elazığ'ın güney ve doğusu, Tunceli ile Diyarbakır'ın kuzeyi, Erzincan'ın güneyi ve Bingöl'de aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların 1700 metre rakım üzerinde kuvvetli, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz'de, cuma günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli fırtına bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat ve Amasya çevreleri, Gümüşhane ve Artvin'in kuzeyi ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan yükseklerde tipi, yer yer kar erimeleriyle birlikte sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması bekleniyor.

