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Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Saati belli bu illerdekiler dikkat

Tüm Türkiye aşırı sıcaklar ile kavrulmaya devam ederken Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Yetkililer bölge bölge açıkladı ve öğle saatleri ile akşam saatleri arasında etkili olacak fırtınaya karşı uyardı.

Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. Tüm Türkiye'de uzun süredir aşırı sıcaklar etkili oluyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

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Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

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Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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