Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu ve kırmızı kodlu uyarı!

Mersin için yapılan "kırmızı kod" uyarısının ardından dün akşam İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandı. Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile ilgili diğer kurumların temsilcileri katıldı. Vali Su, toplantıda kurul üyelerinden riskli bölgeler, alınan tedbirler ve mevcut durum hakkında detaylı bilgi aldı.