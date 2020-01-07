Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu ve kırmızı kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il için 'turuncu' renkli Mersin içinse 'kırmızı' kodlu uyarı verdi. Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı hakimken bir kısmında fırtınalı sağanak yağış devam ediyor.
Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye ve Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ayrıca çok sayıda il için de yoğun kar uyarısı verildi.
Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye ve Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı yağış bekleniyor. Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji'nin renk kodlu uyarı sisteminde bugün İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Konya, Isparta, Antalya, Karaman, Niğde ve Adana için 'turuncu', Mersin için ise 'kırmızı' uyarı verildi.
Mersin için yapılan "kırmızı kod" uyarısının ardından dün akşam İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandı. Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile ilgili diğer kurumların temsilcileri katıldı. Vali Su, toplantıda kurul üyelerinden riskli bölgeler, alınan tedbirler ve mevcut durum hakkında detaylı bilgi aldı.