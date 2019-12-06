Meteorolojiden çok sayıda il için son dakika kar ve yağmur uyarısı
Yurdun büyük bir bölümünü esir alan kar ve yağmur yağışı yeniden başlayacak.
Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda ilimiz için kar ve yağmur uyarısında bulundu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
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ÇOK SAYI İL İÇİN KAR VE YAĞMUR UYARISI
Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.
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Yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
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