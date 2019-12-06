Meteorolojiden çok sayıda il için son dakika kar ve yağmur uyarısı

ÇOK SAYI İL İÇİN KAR VE YAĞMUR UYARISI



Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.