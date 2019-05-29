Meteoroloji'den çok kritik uyarı az önce geldi: Daha da artacak
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Hafta başından bu yana güneşli havanın etkisi altına giren yurt genelinde hava sıcaklıklarının daha da artması bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim.
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Öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel, kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
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Hava sıcaklığının ise 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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