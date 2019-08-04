Meteoroloji'den bu illere uyarı üstüne uyarı şiddetli yağmur geliyor
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde sabah ve öğle saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle ve akşam saatlerinde ise Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı uayrısı
Sağanağın bu gece ve pazartesi sabah saatleri arasında Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Bu gece etkili olabilir
Sakarya'da bu gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah ve öğle saatlerinde de etkili olabileceği belirtildi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın 06.00-15.00 saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri Karasu, Kocaali, Hendek, Akyazı'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı aktarıldı.
Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.