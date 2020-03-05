Meteoroloji'den birçok şehre toz taşınımı uyarısı! Başımıza çamur yağacak
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında birçok şehir için "toz taşınımı" uyarısı yaptı. Dışarı çıkacaklar dikkat etmeli zira yağış alan şehirlerde hava kalitesi düşecek, görüş mesafesi azalacak.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre toz taşınımı hadisesi yurdun güney kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek. Yarın Akdeniz Bölgesi'nde, cumartesi günü de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çamur yağacak.
Toz taşınımı hadisesi
Toz taşınımı hadisesinin, yarın akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, yarın akşam ile Cumartesi öğle saatleri arasında Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması bekleniyor.
Hava kalitesi ve görüş mesafesi azalacak
Başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Sağanak yağış uyarısı
Yurdun iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.