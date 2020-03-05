Meteoroloji'den birçok şehre toz taşınımı uyarısı! Başımıza çamur yağacak

Sağanak yağış uyarısı

Yurdun iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.