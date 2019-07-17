Meteorolojiden birçok il için sağanak yağış uyarısı
Muğla, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve
Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların Sakarya, Düzce, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
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Sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
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Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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