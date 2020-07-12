Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu, Trabzon'un batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli; Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.