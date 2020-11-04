Meteoroloji'den Balıkesir, Giresun ve 24 ile daha kuvvetli yağış ve sel uyarısı!

Türkiye sonbahar yağmurlarına teslim oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 ili kuvvetli yağış ve sel konusunda uyardı. son değerlendirmelere göre, Marmara, kuzey Ege, Karadeniz'in sahil kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri ile Akdeniz Bölgesi’nde sağanak yağış bekleniyor. İşte yağış beklenen o iller ve yurt geneli hava durumu tablosu...