Meteoroloji'den Balıkesir, Giresun ve 24 ile daha kuvvetli yağış ve sel uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kırmızı kodla 26 ile kuvvetli yağış ve sel uyarısı geçti. Listede Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl'ün yanı sıra Karadeniz sahil kesimi de bulunuyor.
Türkiye sonbahar yağmurlarına teslim oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 ili kuvvetli yağış ve sel konusunda uyardı. son değerlendirmelere göre, Marmara, kuzey Ege, Karadeniz'in sahil kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri ile Akdeniz Bölgesi’nde sağanak yağış bekleniyor. İşte yağış beklenen o iller ve yurt geneli hava durumu tablosu...
Balıkesir, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Antalya'da kuvvetli yağış kendisini gösterecek. Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır'da aynı uyarı söz konusu.
Listenin devamında; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Nevşehir, Yozgat, Adana ve Kahramanmaraş illeri yer alıyor.
İzmir'de hava durumu: Yağışların neden olabileceği sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı. Son olarak İzmir'de havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, hava sıcaklığının 21 derecede seyretmesi bekleniyor.