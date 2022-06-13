Meteoroloji'den az önce yeni uyarı geldi! Devamı geliyor bu illerdekiler dikkat bu kez saat de verildi

Bu saate dikkat: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın 11.00'de, yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.