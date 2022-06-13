Meteoroloji'den az önce yeni uyarı geldi! Devamı geliyor bu illerdekiler dikkat bu kez saat de verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu tahminlerini yayınladı. 42 il için "sarı ve turuncu" kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Ankara'da da felakete neden olan yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor. Valiliklerden de peş peşe uyarılar geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 42 il için "sarı ve turuncu" kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. Valilikler de peş peşe uyarıyor. Bununla birlikte Meteoroloji'den az önce yeni bir uyarı daha yapıldı ve yağışların süreceği bildirildi.
Bu saate dikkat: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın 11.00'de, yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanağın Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl'de saat 21.00'e kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sarı ve turundu kod verilen iller
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı Hatay için turuncu kod verildi.