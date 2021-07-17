Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı! Kurban Bayramı'da hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteorolojiden son dakika aşırı sıcak hava uyarısı geldi. Bugün özellikle batı bölgelerinde sıcaklık 2 ila 4 derece daha artacak. Kurban Bayramı'nda ise hava sıcaklıkları daha da artacak. İşte uzmanlardan uyarılar...
Meteoroloji'nin son raporuna göre önümüzdeki 4 gün aşırı sıcaklar etkili olacak. Bugün özellikle batı bölgelerinde sıcaklık 2 ila 4 derece daha artacak. Kurban Bayramı'nda ise hava sıcaklıkları daha da artacak. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Sıcaklıklar ülke genelinde 3-4 derece artacak ama özellikle nemin yüksek olduğu illerde hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek. Özellikle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. İşte bugün il il sıcaklık tahminleri ve Kurban Bayramı hava durumu...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'da sıcaklık normalin çok üstünde olacak
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 35