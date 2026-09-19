Meteoroloji'den alarm! Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek önleminizi alın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok bölge için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Bazı illerde metrekareye 100 kilograma kadar yağış beklenirken, hafta sonu yükselişe geçecek sıcaklıkların yeni haftayla birlikte sert şekilde düşeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Artvin, Giresun, Rize, Trabzon için sarı alarm verildi. İşte il il hava durumu...