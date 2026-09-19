Meteoroloji'den alarm! Metrekareye 100 kilogram yağış düşecek önleminizi alın...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. Üstelik 4 il için sarı kod alarmı verildi. İşte il il beklenen hava sıcaklıkları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok bölge için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Bazı illerde metrekareye 100 kilograma kadar yağış beklenirken, hafta sonu yükselişe geçecek sıcaklıkların yeni haftayla birlikte sert şekilde düşeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Artvin, Giresun, Rize, Trabzon için sarı alarm verildi. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun birçok bölgesi için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına neden olabileceği belirtilirken, hafta sonu sıcaklıkların artacağı, yeni haftayla birlikte ise yeniden düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak.
Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Özellikle sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli, bazı noktalarda ise çok kuvvetli olması öngörülüyor.
Yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle bazı iller için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Paylaşılan bilgilere göre, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'da şiddetini artırması beklenen yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.
Yetkililer, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde ve su baskını riski bulunan alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
METREKAREYE 100 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ DÜŞEBİLİR
Doğu Karadeniz'de sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram, bazı bölgelerde ise 51 ila 100 kilogram arasında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilirken, yağış sırasında etkisini artırabilecek rüzgâra karşı da uyarıda bulunuldu.
KUVVETLİ RÜZGÂR VE SİS UYARISI
Rüzgârın yurt genelinde çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden esecek rüzgârın saatte 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.
Özellikle sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Hafta sonuyla birlikte yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
İstanbul'da bugün az bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Gün içerisinde sıcaklığın 26 dereceye kadar yükselmesi, gece saatlerinde ise 17 dereceye gerilemesi tahmin ediliyor.
Kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli poyraz nedeniyle hissedilen sıcaklığın ölçülen değerlerin altında kalabileceği belirtiliyor.
Ege Bölgesi'nde ise yazdan kalma günler devam edecek. Manisa ve Denizli çevrelerinde sıcaklıkların 32 derece seviyelerinde seyretmesi beklenirken, güneşli havanın etkisini sürdüreceği öngörülüyor.
YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Hafta sonu beklenen sıcaklık artışının ardından yeni haftayla birlikte hava koşullarında değişim yaşanacağı tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde düşüşe geçmesi beklenirken, özellikle İstanbul'da serin hava etkisini hissettirecek.
Çarşamba günü megakentte gündüz sıcaklığının 20 dereceye, gece saatlerinde ise 14 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
Böylece hafta sonu etkili olacak ılık havanın ardından İstanbul'da sonbahar serinliği yeniden hissedilecek.