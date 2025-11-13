Meteoroloji’den 6 kente kuvvetli yağış uyarısı! Sokağa çıkarken tedbirinizi alın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye’de bugün birçok bölgede yağış gözükecek. Yağışların Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bursa, İstanbul, Adana, Antalya, Hatay, Çankırı, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Diyarbakır ve Antep’te ise yer yer yağış geçişleri olacak.
Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç bölgelerde 4 dereye kadar düşüş gösterecek. Yağışlar yarın ise yurdun batı bölgeleri hariç diğer bölgelerinde etkili olacak.
Marmara Bölgesi’nde hafta başında başlayan yağışlar etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre yağışlar bugün yurt genelinde birçok kentte etkili olacak. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.