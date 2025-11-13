BIST 10.641
Meteoroloji’den 6 kente kuvvetli yağış uyarısı! Sokağa çıkarken tedbirinizi alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son hava tahmin raporuna göre bugün Türkiye’de bugün birçok bölgede yağış bekleniyor. Yağışların Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte hava durumu ve sıcaklık değerleri...

Meteoroloji’den 6 kente kuvvetli yağış uyarısı! Sokağa çıkarken tedbirinizi alın - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye’de bugün birçok bölgede yağış gözükecek. Yağışların Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bursa, İstanbul, Adana, Antalya, Hatay, Çankırı, Kayseri, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Diyarbakır ve Antep’te ise yer yer yağış geçişleri olacak.

Meteoroloji’den 6 kente kuvvetli yağış uyarısı! Sokağa çıkarken tedbirinizi alın - Resim: 2

Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç bölgelerde 4 dereye kadar düşüş gösterecek. Yağışlar yarın ise yurdun batı bölgeleri hariç diğer bölgelerinde etkili olacak.

Meteoroloji’den 6 kente kuvvetli yağış uyarısı! Sokağa çıkarken tedbirinizi alın - Resim: 3

Marmara Bölgesi’nde hafta başında başlayan yağışlar etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji’den 6 kente kuvvetli yağış uyarısı! Sokağa çıkarken tedbirinizi alın - Resim: 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre yağışlar bugün yurt genelinde birçok kentte etkili olacak. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

