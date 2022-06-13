Meteoroloji'den 42 il için 'sarı ve turuncu' kodlu uyarı! Daha fenası geliyor Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu tahminlerini yayınladı. 42 il için "sarı ve turuncu" kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Ankara'da da felakete neden olan yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor. Valiliklerden de peş peşe uyarılar geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 42 il için "sarı ve turuncu" kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. Valilikler de peş peşe uyarıyor.
Sarı ve turundu kod verilen iller
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı Hatay için turuncu kod verildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hatay için uyarı
Hatay'da gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden sonra etkisini artırarak aralıklarla yerel olarak kuvvetli, batı kıyılarında ise yer yer şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu.