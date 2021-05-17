Meteoroloji'den 36 ile uyarı! Fena geliyor her gün bir bölgeyi etkisi altına alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre sıcaklıklar batıda artarken doğu bölgelerde 8 derece düşecek. Öte yandan 36 il için sağanak yağış uyarısı var... Doğu Anadolu'da da kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji, Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. MGM'den yapılan açıklamaya göre bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde kendini gösterecek olan yağışlar, yarın ve haftanın ilerleyen günlerinde İstanbul’da da görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sağanak yağışın etkili olacağı iller: Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl, Bayburt, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya
Rüzgar uyarısı
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.