Meteoroloji'den 3 Mart uyarısı! Kar ve yağmur beklenen yerler açıklandı İstanbul'da bugün hava...

Bugün yağmur beklenen bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak;