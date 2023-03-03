Meteoroloji'den 3 Mart uyarısı! Kar ve yağmur beklenen yerler açıklandı İstanbul'da bugün hava...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Mart'a dair hava durumu raporu yayınlandı. Bölge bölge havada son durumu paylaşan Meteoroloji sağanak ve kar uyarısı yaptı. Bugün yurtta hava nasıl olacak? İstanbul'da günün sıcaklık değerleri nasıl, yağış bekleniyor mu? İşte güncel hava raporu...
Meteoroloji uzmanları, yaramaz erkek çocuk anlamına da gelen "El Nino"ya girildiğini açıkladı. 3 yıldır süren 'La Nina' son buldu. Meteoroloji terimi olan "El Nino" Türkiye'nin daha sıcak bir yaz geçirme ihtimalini arttırırken şiddetli hava olayları da getirebilir denildi.
9 - 10 Mart tarihlerine dikkat çeken uzmanlar, "El Nino"nun etkisiyle Batı'da kar fırtınası yaşanabileceğini aktardı. Yurtta soğuk hava dalgası etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün bölge bölge ve bazı şehirlerde beklenen hava durumunu açıkladı. İşte Meteoroloji'nin 3 Mart'ta yaptığı yağmur ve kar uyarıları...
Bugün yağmur beklenen bölgeler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak;
Kar yağışı uyarısı!
Trakya'nın iç ve yüksek kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.