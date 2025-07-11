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Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı geldi! Marmara'da rüzgar, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışa dikkat

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Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı geldi! Marmara'da rüzgar, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışa dikkat

Meteoroloji 11 Temmuz 2025 Cuma günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan hava durumu tahminlerine göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı geldi! Marmara'da rüzgar, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışa dikkat - Resim: 1

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusuna yanır aranıyor. Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre yurdun bir bölümünde yüksek sıcaklıklar beklenirken diğer kesimlerinde rüzgar ve yağış görülecek. İşte il il beklenen sıcaklık değerleri...

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Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı geldi! Marmara'da rüzgar, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışa dikkat - Resim: 2

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı geldi! Marmara'da rüzgar, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışa dikkat - Resim: 3

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu

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Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı geldi! Marmara'da rüzgar, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışa dikkat - Resim: 4

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

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