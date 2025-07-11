Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı geldi! Marmara'da rüzgar, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışa dikkat

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusuna yanır aranıyor. Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre yurdun bir bölümünde yüksek sıcaklıklar beklenirken diğer kesimlerinde rüzgar ve yağış görülecek. İşte il il beklenen sıcaklık değerleri...