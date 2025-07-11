Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı geldi! Marmara'da rüzgar, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışa dikkat
Meteoroloji 11 Temmuz 2025 Cuma günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan hava durumu tahminlerine göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusuna yanır aranıyor. Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre yurdun bir bölümünde yüksek sıcaklıklar beklenirken diğer kesimlerinde rüzgar ve yağış görülecek. İşte il il beklenen sıcaklık değerleri...
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu