Meteoroloji'den 27 kente sağanak yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.