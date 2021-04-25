Meteoroloji'den 21 il için flaş uyarı! Saat verildi aman dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftalık hava durumu raporu yayımlandı. 25 Nisan-1 Mayıs haftalık hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarının yağışla birlikte kuzey ve batı kesimlerde azalacağı, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan 21 il için toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınacağını tahmin ediliyor.
Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
21 il için uyarı: Meteoroloji tarafından toz taşınımı uyarısı yapılan iller ise şöyle: Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Ağrı
Meteoroloji'nin paylaştığı tabloda yer alan detaylar sosyal medyada hesabından paylaşıldı. Buna göre 10.00-23.00 saatlerine dikkat edilmeli..