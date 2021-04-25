Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Suriye kaynaklı tozun, yüksek seviye rüzgarlarıyla Güneydoğu Anadolu ve zamanla Doğu Anadolu'ya taşınacağını tahmin ediliyor.