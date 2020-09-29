Meteoroloji'den 11 il için sağanak uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Sakarya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.