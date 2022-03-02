Meteoroloji ve uzmanlardan kuvvetli kar uyarısı! 10-15 cm olacak İstanbul, Bolu, Ankara dahil birçok il...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre bugün Bolu, Ankara dahil birçok ilde yoğun kar yağışı görülecek. Öte yandan Antalya ve İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağışa dikkat edin! İşte yurtta son durum...
Buz gibi bir haftaya hazır olun! Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışı geri geldi. Ankara, Isparta, Bolu dahil pek çok kentte kuvvetli kar yağışı görülecek. İstanbul ve Antalya için de sağanak için uyarısı geldi. Meteoroloji Uzmanı Ankara'ya dikkat çekti ve "10-15 cm civarı kar yüksekliği olası görünüyor." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgiye göre yoğun kar yağışı görülecek iller şöyle:
Balıkesir, Denizli, Isparta, Ankara,Eskişehir,Kayseri,Konya,Bolu, Van, Erzurum,Hakkari
Sağanak yağış görülecek iller şöyle sıralandı:
Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları, Ege Bölgesi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, Antalya