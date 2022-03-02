Meteoroloji ve uzmanlardan kuvvetli kar uyarısı! 10-15 cm olacak İstanbul, Bolu, Ankara dahil birçok il...

Buz gibi bir haftaya hazır olun! Mart ayı ile birlikte soğuk ve kar yağışı geri geldi. Ankara, Isparta, Bolu dahil pek çok kentte kuvvetli kar yağışı görülecek. İstanbul ve Antalya için de sağanak için uyarısı geldi. Meteoroloji Uzmanı Ankara'ya dikkat çekti ve "10-15 cm civarı kar yüksekliği olası görünüyor." dedi.