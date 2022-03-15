Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı! Yerden kalkmadan yeniden kar geliyor o güne dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Soğuk ve kar yağışı yurdu terk etmiyor. Bugün Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'de görülen kar yağışı hafta sonu tüm yurdu etkisi altına alacak. Uzman isim Orhan Şen de kritik günü duyurdu. İşte yurtta son durum...
Başta İstanbul olmak üzere pek çok kenti felç eden kar yağışı yeniden geliyor. Türkiye'ye yeni bir soğuk ve yağışlı sistem geliyor. Özellikle haftanın ortasından itibaren dondurucu havaya hazır olun. Bugün Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize'de kuvvetli kar yağışı görülecek. Kocaeli, Sakarya, Bilecik'te de kar yağışı etkili olacak.
Bugün sıcaklık ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Ülke genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin KKY ve kar yağışlı.
-Rüzgar, Akdeniz'in içi ve İç Anadolu'nun güney doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli..