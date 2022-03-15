Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarı! Yerden kalkmadan yeniden kar geliyor o güne dikkat!

Başta İstanbul olmak üzere pek çok kenti felç eden kar yağışı yeniden geliyor. Türkiye'ye yeni bir soğuk ve yağışlı sistem geliyor. Özellikle haftanın ortasından itibaren dondurucu havaya hazır olun. Bugün Giresun’un iç kesimleri, Ordu ve Rize'de kuvvetli kar yağışı görülecek. Kocaeli, Sakarya, Bilecik'te de kar yağışı etkili olacak.