Meteoroloji ve Orhan Şen'den kritik uyarı! Fena başladı devamı da gelecek İstanbul, İzmir, Antalya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan bazı kentlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Uzman isim Orhan Şen de dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte bölge bölge son durum...
Hafta sonu asfalt eriten sıcaklık önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Meteoroloji'den yapılan son açıklamada sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde (4-12 derece) seyretmeye devam edeceği bildirildi.
Geçtiğimiz hafta sonu Denizli'de aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt ermiş sürücüler ve yayalar zor anlar yaşamıştı. Orhan Şen de özellikle önümüzdeki hafta sonu aşırı sıcaklar olacağını açıkladı.
Meteoroloji'den yapılan son açıklamada şöyle denildi:
Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde artmaya devam edeceği, Kıyı Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Sağanak yağış beklenen iller şöyle sıralandı:
İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı, Edirne, Kırklareli ve Van çevreleri, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusu