Meteoroloji ve Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı! Devamı gelecek mi İstanbul, Gaziantep, Konya son durum...

İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti, çok sayıda araç mahsur kaldı. İstanbul'da bugün kar yağışı devam edecek mi? Son olarak valilik araçlarla yola çıkılmasını yasakladı. Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman için yoğun kar yağışı uyarısı var.