Meteoroloji ve Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı! Devamı gelecek mi İstanbul, Gaziantep, Konya son durum...
İSTANBUL'un karla mücadelesi sürüyor. Dün binlerce araç yollarda vatandaşlar da duraklarda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Orhan Şen ve Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. İstanbul, Konya, Antalya'da yağış var. İşte son açıklamalar...
İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti, çok sayıda araç mahsur kaldı. İstanbul'da bugün kar yağışı devam edecek mi? Son olarak valilik araçlarla yola çıkılmasını yasakladı. Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman için yoğun kar yağışı uyarısı var.
İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
Meteoroloji'nin verdiği son bilgiye göre hava sıcaklığı mevsim normallerin altında seyretmeye devam edecek. Bununla birlikte birçok kentte kar yağışı da devam edecek.
Yoğun kar yağışı
Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar görüleceği bildirildi.