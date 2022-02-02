Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı çok fena geliyor! 56 şehir alarmda İstanbul için saat verildi
Zemheri çıktı kar bitti, havalar mevsim normallerine dönüyor derken üst üste korkutan uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 50 kente sarı, 6 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji İstanbul'da bugün öğleden sonrası için uyarırken, Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul da bugün öğleden sonra kuvvetli yağmur var" deyip Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Balıkesir, Bursa ve Trakya'yı da uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 50 kente sarı, 6 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün beklenen yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı duyuruldu. İstanbul'da bugün aralıklarla yağmur beklenirken, yağış öğleden sonra Avrupa Yakası'nda etkisini artıracak. İşte 2 Şubat hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık Yağmur ve Kar, diğer yerlerde yağmur ve Sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.