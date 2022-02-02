Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı çok fena geliyor! 56 şehir alarmda İstanbul için saat verildi

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık Yağmur ve Kar, diğer yerlerde yağmur ve Sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.